MONDO DEL LAVORO

MESTRE E' scontro tra dirigenza e rappresentanze sindacali di Fincantieri. Diversamente da quanto avvenuto in altre realtà produttive, per evitare il diffondersi del coronavirus alla Fincantieri di Porto Marghera il blocco forzato dell'attività lavorativa è stato attuato anticipando le ferie di agosto, una misura straordinaria che è stata imposta ai dipendenti per due settimane, fino al 27 marzo, ma che non è stata condivisa dalla Rsu aziendale che ora denuncia il mancato rispetto del protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali per affrontare l'emergenza sanitaria, che prevede l'adozione di strumenti straordinari in materia di ammortizzatori sociali.

I SINDACATI

«Evidentemente in Fincantieri si ritiene che lunedì 30 marzo tutto il personale possa rientrare tranquillamente al lavoro osserva Enrico Bettella, componente della Rsu ma in realtà non ci sono le condizioni per lavorare in sicurezza e la presenza di migliaia di lavoratori all'interno di uno spazio limitato rende impossibile rispettare le prescrizioni contro il contagio». Dopo aver sostanzialmente imputato alla dirigenza di Fincantieri una indisponibilità al dialogo, ora la Rsu minaccia di adottare una serie di iniziative di lotta. «Tutto questo non ha senso per un'azienda che si vanta di essere un'eccellenza dell'industria italiana - spiega Antonio Speranza, componente della Rsu pertanto chiediamo la convocazione di un tavolo di confronto per mettere all'ordine del giorno l'utilizzo di tutti gli strumenti di gestione della crisi a partire dalla cassa integrazione».

CONTRATTO NAZIONALE

Sulla questione è intervenuta anche la Fiom Cgil di Venezia che denuncia il mancato rispetto delle procedure previste dal contratto nazionale di lavoro da parte della direzione aziendale di Fincantieri. «A Marghera la direzione aziendale non ha mai convocato la Rsu e nessun ordine del giorno è stato comunicato alle rappresentanze sindacali come avviene normalmente sottolinea Michele Valentini, segretario generale Fiom Cgil Venezia Per tutelare i lavoratori siamo già stati costretti a proclamare 10 ore di sciopero per convincere l'azienda a fermare le attività produttive all'interno di un agglomerato industriale dove lavorano quasi 4.500 persone». E per ottenere un più efficace contenimento del Covid 19 la Ugl Chimici ha inviato al presidente del Consiglio Conte una propria proposta che mira al miglioramento del protocollo nazionale di regolamentazione delle misure di contrasto del coronavirus, sottoscritto nella notte tra il 13 e il 14 marzo scorso da Governo, sindacati e parti datoriali. «Ai lavoratori dobbiamo dare risposte certe ed immediate afferma il segretario Ugl Chimici della provincia di Venezia, Andrea Favero per questo non possiamo più aspettare ma servono da subito azioni forti perché possibili focolai potrebbero trovare spazio proprio nei luoghi di lavoro. Le prime due misure, anche se non le uniche, da adottare sono la distribuzione a tutti i lavoratori di mascherine protettive di tipo FFP2 ed FFP3 e il controllo del rispetto di una distanza di sicurezza di almeno un metro. Visti i dati pare scontato un prolungamento della quarantena e ora che il presidente Zaia sta chiedendo regole più rigide si auspica che queste siano adottate anche nel luoghi di lavoro».

Paolo Guidone

