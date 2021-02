BRACCIA INCROCIATE

BORGO VALBELLUNA I lavoratori della Ideal Standard di Trichiana hanno bloccato la produzione ieri con l'adesione totale allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali. Le voci di una possibile chiusura entro fine anno dello stabilimento e la delocalizzazione in paesi quali Bulgaria, Cina e Egitto sono troppo ricorrenti per non costringere tutti ad andare in fondo alla questione. Ed ecco che ieri sono stati davvero pochi gli operai che hanno varcato i cancelli; si tratta di persone che sono andate a lavorare per garantire il controllo delle linee e dei forni. All'esterno una fila di bandiere sventolanti: il primo segnale dello stato d'agitazione che ha riacceso i riflettori sul sito produttivo della sinistra Piave.

L'INCONTRO

Parallelamente allo sciopero di otto ore dei lavoratori, i sindacati e le rsu di stabilimento hanno incontrato in azienda il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, per condividere le preoccupazioni in merito al futuro della Ideal Standard. «Abbiamo incontrato il primo cittadino per informarlo delle nostre preoccupazioni in merito al futuro dell'azienda affermano in un comunicato congiunto Filctem, Femca e Uiltec -. La mancanza di un piano industriale che dia prospettive per il futuro, la mancata informazione rispetto ai volumi produttivi degli altri stabilimenti del gruppo e la possibile presenza di un piano di spostamento di volumi produttivi in paesi a basso costo del lavoro, ci spaventano e non poco. Per questo riteniamo indispensabile la convocazione, il prima possibile, al ministero come abbiamo da tempo richiesto».

LA PRESA DI POSIZIONE

Ed il sindaco di Borgo Valbelluna Cesa è stato molto chiaro. «E' una situazione delicata e molto complessa. I lavoratori con le loro famiglie, le organizzazioni sindacali e l'intero territorio hanno il diritto di ricevere delle risposte precise e qualificate da parte dell'Azienda. La stessa Company, a fronte dell'impegno umano, professionale, di ingegno, know how, e soprattutto esborso economico, attraverso decurtazioni salariali, che lavoratori della Ceramica Dolomite hanno sempre garantito, nei confronti del loro stabilimento, con una straordinaria e non scontata disponibilità formalizzati in accordi successivi tra le parti, ha il dovere di fornire tutte le garanzie necessarie per la continuità produttiva ed occupazionale di questo sito bellunese». Tali garanzie devono essere manifestate in tempi brevi e nell'opportuna sede ministeriale con convincenti piani industriali, piani di sviluppo e soprattutto azioni concrete di mantenimento del marchio Ceramica Dolomite. Una preoccupazione forte per il sindaco che sta cercando di gestire due grosse crisi: quella della Ceramica Dolomite e quella dell'Acc.

LE AZIONI A BREVE

Nei prossimi giorni sarà attivato e formalizzato il Comitato di salvaguardia Ceramica Dolomite per «rappresentare e difendere, oltre all'investimento di centinaia e centinaia di lavoratori, gli investimenti pubblici che lo stabilimento, a vario titolo, ha beneficiato in questi anni aggiunge il primo cittadino -. L'amministrazione Comunale così come la Regione del Veneto, attraverso l'Assessore Donazzan che è sempre stata attenta e protagonista nelle vicende di questo stabilimento, e il Ministero della Sviluppo Economico sono al fianco delle organizzazioni Sindacali, dei lavoratori e delle loro famiglie per pretendere queste risposte. Non accettiamo risposte vaghe e che si nascondono dietro l'attuale situazione epidemiologica. L'Azienda chiarisca in tempi brevi il suo reale interesse nei confronti dello stabilimento di Trichiana!». Oltre all'attivazione del Comitato sono in previsione nuove iniziative da parte di sindacati e lavoratori. Ad inizio della prossima settimana quindi si terranno le assemblee con i lavoratori per condividere i prossimi passi e successivamente si proseguirà con le manifestazioni.

Eleonora Scarton

