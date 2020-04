L'AUTOPSIA

VENEZIA Sono morte annegate Bouchra e Sanae El Haoudi, le due sorelle marocchine di 43 e 39 anni, i cui corpi sono stati ripescati, privi di vita, martedì mattina, nel tratto di laguna vicino al cantiere del Mose, alla bocca di Porto del Lido. A stabilirlo sono i primi risultati dell'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Alessia Tavarnesi, che ha aperto un'inchiesta per cercare di fare luce sul duplice decesso. Sui corpi delle due donne non è stato riscontrato alcun segno di violenza. Bouchra e Sanae El Haoudi riesiedevano da alcuni anni in via Alleghe, a Catene, e nel tardo pomeriggio di lunedì si erano recate a Punta Sabbioni, per poi reimbarcarsi a mezzanotte sul motobatello diretto verso il Lido. A quell'ora erano le uniche passeggere e così il marinaio si è insospettito non vedendole più al momento dell'attracco. A bordo ha trovato una bottiglie e due paia di scarpe ordinatamente riposte. Le ricerche sono scattate immediatamente, condotte da Capitaneria di porto e Carabinieri e, poco dopo le due del mattino, i Vigili del fuoco sono riusciti a ripescare i corpi senza vita delle due donne che ancora si tenevano per mano. Un malore, un incidente provocato da uno scherzo, da un selfie azzardato oppure un atto volontario?

I FAMILIARI

Dal Marocco i familiari sono disperati e increduli. Il consolato di Verona è entrato in contatto con un cugino che abita a Rabat, il quale ha dichiarato che Bouchra e Sanae non avevano problemi particolari, tant'è che stavano pensando di farsi raggiungere dalla madre per ricongiungere la famiglia. Secondo loro l'ipotesi del suicidio non è credibile, non ha alcun senso.

Anche il rappresentante dell'Associazione marocchina di Mestre, Abdessamad El Ghanami, ha sentito ieri il cugino della due donne e conferma che Bouchra e Sanae non avevano problemi con il lavoro, né preoccupazioni di sorta. «La famiglia non crede al suicidio. E il coronavirus non c'entra nulla: è una storia che è stata raccontata alla madre per rendere meno dura la notizia della morte delle due figlie».

El Ghanami aggiunge che la sorella maggiore aveva parlato con Bouchra e Sanae appena tre giorni fa, via Skype, ed era tutto tranquillo. «Erano persone serie e non bevevano, erano astemie», precisa il rappresentante della comunità marocchina, facendo riferimento alla bottiglia rinvenuta vicino alle scarpe.

La Procura ora è in attesa del riconoscimento ufficiale delle salme: nel frattempo gli investigatori hanno iniziato ad ascoltare vicini di casa, amici, datori di lavoro per cercare di inquadrare la situazione, e soprattutto per capire cosa hanno fatto le due donne nelle tre ore trascorse a Punta Sabbioni, tra sera tra lunedì e martedì.

Gianluca Amadori

