Bottoni: «Nessun caso registrato, ma qualche situazione dubbia cè»

I sindacati si sono adoperati con le scuole per il controllo della veridicità dei requisiti Ata. Finora non sono note segnalazioni di certificati falsi in Polesine, tuttavia qualche dubbio è venuto ad alcuni dirigenti scolastici, spiega Stefania Botton, segretario generale di Cisl Scuola Padova-Rovigo: «Abbiamo ricevuto telefonate da alcune scuole, riguardo autodichiarazioni attestanti diplomi conseguiti col massimo punteggio, per le quali gli interessati, tuttavia, dicono poi di non avere l'attestato che dovrebbe esprimere il titolo...