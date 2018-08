Bottacin: «Zaia ha pronta la richiesta di stato di crisi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(M.Dib) A Cortina è tornato in sopralluogo l'assessore regionale alla difesa del suolo e protezione civile, il bellunese Gianpaolo Bottacin, soltanto pochi giorni dopo aver visitato i cantieri sul torrente Bigontina, devastato dalle frane di un anno fa. Ieri ha assicurato l'interessamento della Regione: «Sin dalla prima mattinata gli uomini della Protezione civile regionale, del Genio civile e del settore Forestale Est del Veneto si sono adoperati per mettere in sicurezza luoghi e attività colpiti dalla bomba d'acqua che ha interessato la...