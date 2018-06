CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BOTTA E RISPOSTA VENEZIA «Non facciamoci provocare da alcuni soggetti, anche qui presenti, che non meritano veramente nessun tipo di dignità». Parole pesanti come macigni quelle pronunciate ieri in consiglio comunale dal sindaco Luigi Brugnaro. Una frecciata al veleno prima di alzarsi e lasciare l'aula consiliare, come già avvenuto altre volte, tra gli applausi della maggioranza e senza ammettere repliche dalle minoranze. Perché, da regolamento, il primo cittadino ha facoltà di comunicazioni all'aula senza che siano previste risposte....