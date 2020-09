LO SCONTRO

VENEZIA «Il problema per le navi a Venezia non è Fedriga, ma Ugo Bergamo». L'ex sindaco aveva lanciato un appello «almeno una volta le forze politiche siano compatte nella difesa del porto», con una stoccata alla Lega: «Vorrei sapere qual è la posizione del partito di Fedriga a livello regionale e nazionale», in merito alle dichiarazioni del governatore del Friuli Venezia Giulia che, mentre le compagnie di crociera (Msc e Costa) lasciano la laguna, si è detto pronto a valorizzare il ruolo di Trieste come porto del nord Adriatico. Ieri è arrivata la replica, durissima, del deputato e candidato consigliere capolista della Lega Alex Bazzaro. «È inaccettabile - ha detto - la mistificazione messa in piedi con l'obiettivo di confondere le carte e nascondere le responsabilità del Pd nella sistematica distruzione del porto e dell'economia di Venezia. Se gli operatori si vedono costretti a valutare alternative, è perché il governo continua a temporeggiare. Fedriga ha solo dichiarato la disponibilità del porto di Trieste ad accogliere le navi, in fuga da Venezia a causa delle scelte del ministero dei Trasporti. Sarebbe matto a rifiutare un'opportunità di sviluppo per il suo territorio, la stessa che a Venezia il Pd vuole buttare alle ortiche. La crocieristica non va difesa da Fedriga, ma da un governo incapace e nemico di Venezia». Ironica la risposta di Bergamo: «Il mio è un appello affinché tutte le forze politiche difendano il porto. Chiedevo quale fosse la posizione della Lega. Con questa reazione scomposta, evidentemente ho raggiunto l'obiettivo». «Una sola precisazione conclude - mi permetto di rivolgere a Bazzaro: faccio l'avvocato da 40 anni, non mi sono candidato a niente, non chiedo nulla. Gli manca il buon gusto, io non ho attaccato nessuno, ho fatto un ragionamento politico». (a.spe.)

