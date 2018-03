Bossi: «Se Salvini rompeva, faceva la fine del suo amico Mussolini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Se saltavano Lombardia e Veneto, Salvini rischiava di finire a testa in giù come il suo amico Mussolini». Umberto Bossi, parlando fuori dal Senato, ha usato una frase forte per commentare la spaccatura nel centrodestra determinata venerdì da Matteo Salvini con il rifiuto di votare Paolo Romani alla presidenza del Senato, e ricomposta solo ieri mattina con la convergenza sul nome di Maria Elisabetta Casellati. Bossi ha spiegato: «Salvini ieri ha parlato prima di pensare». Se la coalizione del centro-destra fosse andata in frantumi,...