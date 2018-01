«Bossi faceva l'anticasta ma poi prendeva i soldi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOROMA Tuonava contro Roma ladrona. Ha fondato un partito che per anni ha raccolto consensi scagliandosi contro «il malcostume» della politica «tradizionale». Un ideale che, per i giudici, Umberto Bossi ha tradito, diventando «consapevole concorrente, se non addirittura istigatore, delle condotte di appropriazione del denaro» della Lega, proveniente «dalle casse dello Stato», «per coprire spese di esclusivo interesse personale» suo e della sua «famiglia». È scritto nelle motivazioni della sentenza con cui il tribunale...