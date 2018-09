Boscolo Bielo: «A disposizione della magistratura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AZIENDA VENEZIA Massima vicinanza alla famiglia del povero Cristiano Lucchini, che domenica sera ci ha rimesso la vita per una specie di bravata dopo essersi introdotto nel piazzale dell'azienda assieme all'amico A. S. L'azienda Boscolo Bielo Srl esprime la propria vicinanza alle famiglie dei due ragazzi: «Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia di Cristiano Lucchini deceduto ieri in seguito ad un tragico incidente - si legge in una nota - un pensiero di sostegno va anche ad A. S., l'amico che ha assistito a tutta la...