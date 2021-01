CAVARZERE

Fabio Boscarato aveva solo 52 anni: è morto venerdì al Covid hospital di Dolo; Roberto Gibin di anni ne aveva 69 ed è morto al Covid hospital di Trecenta il giorno dopo, sabato 9 gennaio. Un doppio shock per la comunità di Cavarzere che, nel breve arco di un week end, ha perso altre due persone (il totale ufficiale, dall'inizio della pandemia, è di 16 morti) a causa del virus che infierisce ovunque nel mondo. Fabio ha lasciato la madre, il fratello, le sorelle e i nipoti e il suo funerale si è svolto ieri pomeriggio, al Parco delle Rimembranze, nel cimitero del capoluogo. Oggi, invece, alle 15, nella chiesa di San Mauro, riceverà l'ultimo saluto Roberto Gibin, che la lascia la moglie Clara, le figlie Marzia e Marta e tre nipoti. Proprio venerdì il sindaco, Henri Tommasi, aveva fornito l'ultimo aggiornamento con i dati comunicati dall'Ulss 3: 28 ricoverati in vari ospedali, 258 positivi e 40 persone in isolamento fiduciario. In quel momento il totale dei morti era 14 ma lo stesso sindaco si diceva sicuro che altre quattro persone, che non rientravano ancora nell'elenco, fossero vittime del virus. Perché il contagio cresce così tanto? Il numero dei contagiati (258), osserva qualcuno, è molto più grande di quello delle persone in isolamento (40), mentre dovrebbe essere esattamente il contrario.

MARTELLAGO

Ennesimo lutto da Covid nel comune, ma all'altro capo del mondo: domenica il virus ha piegato anche Padre Artemio Viale, missionario nato a Martellago 82 anni fa e da 55 anni in Colombia, dove la pandemia ha sin qui mietuto 46mila vittime. Il religioso, che operava nella parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe a Bogotà, e godeva di discreta salute era rimasto contagiato da una settimana, ma si è aggravato subito, l'hanno portato in ospedale ma non è bastato lo piange la sorella Alessandra, di Gardigiano, che l'ha sentito l'ultima volta al telefono venerdì. Entrato nell'ordine dei Somaschi, aveva studiato nei seminari di Corbetta e Roma, dove nel 1966 era stato ordinato sacerdote celebrando la prima messa il 6 marzo a Martellago. Lo stesso luglio era partito per la Colombia, prestando servizio in varie località, tra cui Medellin e Tunja, e decidendosi ai minori orfani accolti negli istituti dell'ordine. Ma aveva mantenuto stretti rapporti anche con il suo paese, «che era nel suo cuore e dove era molto conosciuto. Tornava periodicamente e si temeva sempre in contatto con i tanti parenti e amici che aveva - prosegue la sorella - Era un uomo buono, semplice, ben voluto da tutti».

Diego Degan

Nicola De Rossi

