LA TESTIMONIANZABELLUNO «Non ricordo di essere arrivato in Rianimazione. So soltanto di essermi svegliato lì dopo 10 giorni e aver capito di essere un sopravvissuto». Bortolo Mainardi, 70 anni, architetto e progettista italiano, nonché ex sindaco di Lorenzago, racconta così l'incubo covid vissuto all'ospedale di Belluno. Ora sta bene, anzi. Fa parte di quel 30% di persone che esce dalla Rianimazione senza gravi conseguenze e tiene a...