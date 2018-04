Borseggiatrice picchiata dalla vittima, raffica di furti in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASINI PASQUALIVENEZIA Furti notturni ai negozi di San Marco, una borseggiatrice picchiata da una veneziana, gli scatolettisti cacciati dai gondolieri e l'esplosione di petardi per strada, in pieno pomeriggio. Ce n'è per tutti i gusti in questi giorni nel centro storico veneziano, preso d'assalto dai turisti, e non solo, per le feste pasquali. FURTI E TRUFFEVenerdì notte, verso mezzanotte e mezza, in calle de le Acque a San Marco vi sono stati quattro tentativi di effrazione e furti agli esercizi commerciali da parte di alcuni malviventi. I...