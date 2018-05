BORSEGGIATORE ARMATO VENEZIA Due uomini sospetti, fermati e denunciati martedì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BORSEGGIATORE ARMATOVENEZIA Due uomini sospetti, fermati e denunciati martedì dai poliziotti di San Marco nel giro di poche ore e a poca distanza l'uno dall'altro. Uno era un noto borseggiatore e l'altro nascondeva un coltello in tasca.PIAZZALE ROMAIl primo uomo è stato fermato a bordo di un autobus a Piazzale Roma: tutto quell'interesse per le borsette delle turiste non è sfuggito agli agenti che hanno seguito e fermato a Piazzale Roma T.C.T., rumeno di 45 anni, con numerosi precedenti per furti commessi a bordo dei mezzi pubblici.Il...