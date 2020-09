SICUREZZA

VENEZIA Tutti con la vivace maglietta gialla, ognuna con un problema di microcriminalità a Venezia: borseggi, sfruttamento minorile, abusivismo. Stefano Zecchi, candidato sindaco per il Partito dei Veneti, ha partecipato a un flash mob, assieme ai Cittadini non distratti e al gruppo cittadino W san Marco. Ieri pomeriggio, l'appuntamento ha preso vita in Piazza San Marco, davanti al Gran Caffè Chioggia. I manifestanti hanno gridato i loro slogan ed esposto cartelli per chiedere attenzione in merito alla piaga della sicurezza in centro storico e sui mezzi pubblici. «Questo flash mob è un'importante testimonianza di ciò che è nel nostro programma - ha osservato Zecchi - vogliamo un aumento della sicurezza nel centro storico e nella terraferma veneziana. In tutti questi anni c'è stata evidente mancanza di attenzione e di intervento al problema dei borseggi e del commercio abusivo, nonostante le tante richieste dei residenti e dei lavoratori. È un degrado che deve essere assolutamente superato in una città come Venezia. Ringrazio i Cittadini non distratti, perché la loro presenza è una garanzia che la nostra battaglia per la sicurezza venga portata avanti con la sensibilizzazione di tutti i veneziani».

Franco Dei Rossi, portavoce dei Cittadini non distratti ha posto l'accento sugli autori dei borseggi. «In maggior parte ha detto sono giovani ragazze incinte, inviate in città da quelle che noi riteniamo essere vere e proprie organizzazioni a delinquere. Ci chiediamo preoccupati dove vanno poi a finire questi bambini: potrebbero essere venduti o altro. Alcune di queste giovani, appena partorito, vengono nel centro storico a borseggiare con il neonato dentro al marsupio, sottoponendo la creatura ad ore di caldo sotto il sole. Abbiamo inviato un appello sia al Patriarca Francesco Moraglia che agli assistenti sociali, spiegando compiutamente il problema. Purtroppo non ha avuto seguito e le drammatiche situazioni prospettate non hanno avuto ascolto».

Lorenzo Greco, per W San Marco, ha parlato dell'abusivismo. «Testimonio il degrado in piazza dopo il tramonto. Il salotto d'Europa non viene più controllato e regna l'abusivismo. La piazza è preda di venditori di grano, anche a 10 euro il sacchetto, oltre ad abusivi che propongono fiori e bastoni per i selfie. Non è un bel biglietto da visita per Venezia».

Tullio Cardona

