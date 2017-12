Boron: «La Regione non prevede nuovi posti letto nel sito attuale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIPADOVA «Adesso che sta scemando il polverone forse riusciremo a vedere finalmente bene la questione del nuovo ospedale. Prendiamo i posti letto. Le schede sanitarie ne prevedono 1700. Ne andranno circa 1000 sul nuovo ospedale quindi è ovvio che in centro ne resteranno 700. E per cambiarle bisognerà modificare la dotazione in quinta Commissione regionale».La Quinta commissione è quella riservata alla Sanità e presieduta da Fabrizio Boron, a cui si deve il virgolettato. Traduzione: Giordani dovrà passare per le forche caudine....