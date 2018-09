Borile (5S): «Il Pedro non dia consigli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Il Centro Sociale Pedro che diventa consulente del Comune per la sicurezza nelle scuole è una notizia che lascia a dir poco stupefatti - esordisce il capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio Simone Borile - pur rispettando le diversità, le ideologie che muovono e animano le persone a proporsi come risolutori dei problemi della città, l'interesse del Pedro a risolvere il problema droga nelle scuole lascia perplessi. E' chiaro che la presenza di poliziotti nella scuola puo' rappresentare un intervento deterrente ma rimane comunque una azione...