BORGO VALBELLUNA

L'amministrazione di Borgo Valbelluna aiuta le famiglie sprovviste di tecnologie consegnando loro tablet per la didattica a distanza. L'Amministrazione di Stefano Cesa, in accordo con gli Istituti Comprensivi del territorio, ha dato l'avvio ad un progetto che prevede la distribuzione di tablet alle famiglie che non dispongono di dispositivi tecnologici. «In questo periodo si è resa necessaria una didattica a distanza, ma questo risulta impossibile per quelle famiglie che non dispongono di supporti tecnologici - spiegano il sindaco e la consigliera delegata competente, Marilisa Corso -. Nell'ottica di una didattica inclusiva, l'Amministrazione comunale ha deciso di acquistare 50 tablet da mettere a disposizione gratuitamente assieme ad altri 15 tablet in dotazione al Museo Civico Archeologico di Mel, per permettere a tutti i ragazzi di svolgere le attività da casa». Un servizio, questo, che «va a completare quello già avviato che prevede la stampa e la consegna a domicilio dei compiti per le famiglie sprovviste di stampante» afferma il consigliere con delega alla scuola Mara Centa.

«Il servizio prenderà in considerazione sia le famiglie che non dispongono di alcun supporto, ma anche quelle con più figli che necessitano di più strumenti tecnologici. Naturalmente il nostro ringraziamento va a tutto il corpo docente, da sempre attento alle esigenze degli alunni - prosegue la consigliera -, oltre ai numerosi e infaticabili volontari che ci permettono di garantire questi servizi al territorio, dedicando tempo ed energie». Il materiale hardware sarà concesso in comodato d'uso gratuito e andrà restituito al Comune al termine delle attività didattiche a distanza. L'Amministrazione comunale fornirà i dispositivi mentre la connettività sarà garantita dalle famiglie anche mediante utilizzo di proprie Sim card, router o cellulari utilizzati come modem. Le domande dovranno pervenire entro mercoledì 15 aprile 2020 attraverso l'invio del modulo all'indirizzo iorestoacasa@borgovalbelluna.bl.it . Per informazioni è possibile consultare il sito www.borgovalbelluna.bl.it oppure telefonare al numero 3472350017 oppure 3921828664.

Fe.Fa.

