Borgo Valbelluna: Comune unico

AD URNE APERTESINISTRA PIAVE È nato Borgo Valbelluna. Sano e robusto. Misura quasi 15mila abitanti ed è il terzo Comune della provincia per peso demografico. Zumellesi, trichianesi e lentiaiesi hanno detto «sì»: per loro il matrimonio dell'anno si può fare. E ieri sera la fusione della Sinistra Piave è diventata realtà. Alla chiusura dei seggi referendari c'era ancora qualche dubbio, spazzato via dall'arrivo dei dati. A dimostrazione che i timori della vigilia sono stati superati dalla convinzione dei cittadini, consapevoli che...