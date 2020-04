BORGO VALBELLUNA

Anche il comune di Borgo Valbelluna ha messo in atto numerose attività, con il supporto delle associazioni di volontariato. Da alcune settimane è stato attivato il servizio di spesa domiciliare grazie al fondamentale contributo degli Auser di Lentiai e Mel, degli Alpini di Trichiana e dei commercianti di Borgo Valbelluna. Il servizio si svolge due volte alla settimana e porta la spesa a circa una quarantina di persone per ciascun turno. Con le edicole e le cartolibrerie del Comune c'è un'attività di consegna a domicilio di libri, sempre attraverso il contributo dei volontari. Attività che a breve si arricchirà anche del prestito bibliotecario dalle biblioteche di Trichiana e Lentiai. Non solo. Per le famiglie che non sono dotate di stampante, i compiti dei figli vengono stampati direttamente in Comune e poi recapitati a casa. Mascherine già consegnate dalla Protezione civile e le strade sono state igienizzate. I Carabinieri in congedo supportano la Usl per la raccolta rifiuti di chi è in isolamento domiciliare. Il Comune di Borgo Valbelluna ha deciso inoltre di attivare un conto corrente solidarietà per la raccolta fondi per le famiglie bisognose. Iban: IT 12 I 02008 05865 000105603054. (fe.fa.)

