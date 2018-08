Boom di visitatori a mostre e musei, il 28% in più alla Casa di Petrarca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIPADOVA Con quasi 14 mila ingressi dal primo al 15 agosto, con un picco di 1.234 il solo Ferragosto, il Museo degli Eremitani e la Cappella degli Scrovegni si confermano la punta di diamante del circuito museale padovano. Un sistema che nelle prime due settimane del mese ha registrato numeri da record, come il più 28 per cento, rispetto l'anno precedente, di mercoledì alla Casa del Petrarca. Un successo dovuto anche all'ingresso gratuito riservato a padovani e studenti per tutto agosto e che rilancia la speranza di trasformare l'Urbs...