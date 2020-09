La Usl 1 Dolomiti spiegava ieri che «nelle ultime 24 ore sono emerse 3 nuove positività: un uomo di rientro dal Pese d'origine; una donna contatto di caso positivo (focolaio Comelico); una donna con sintomatologia simil covid accertata in pronto soccorso. Ma il dato più preoccupante è l'aumento dei ricoveri: le persone attualmente ricoverate in Malattie Infettive al San Martino di Belluno sono 5, da un solo paziente di un giorno fa.

Ieri l'Usl ha registrato un importante afflusso ai tamponi drive-in per i soggetti sintomatici frequentanti la scuola. Complessivamente sono stati eseguiti 168 tamponi a Belluno e 118 a Feltre, per un totale di 286 tamponi. Il giorno prima era stato attivato il drive-in di Caprile dove sono stati eseguiti 40 tamponi per bambini/ragazzi sintomatici. Da ieri è attivo il drive-in di Tai di Cadore sempre con accesso libero dalle 17 alle 19. «Si ricorda - dice l'Usl - che i drive in di Caprile e Tai sono operativi a giorni alterni: Caprile Piazzale Parco giochi - lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tai di Cadore- Piazzale Dolomiti - martedì, giovedì, sabato dalle 17.00 alle 19.00».

Intanto si è concluso il periodo di quarantena per la classe della scuola elementare Quartier Cadore di Belluno, interessata dal primo caso di positività in provincia e gli alunni torneranno in classe. Oggi il test screening sierologico ai prof: dalle 13.30 alle 16.00 per personale già prenotato alle 16.00 alle 17.00 accesso libero (senza prenotazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA