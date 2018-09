CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BOOM DI PRESENZETREVISO 28.632 turisti in città: camminando per le strade di Treviso una persona su quattro è un visitatore. Settembre si conferma il primo mese dell'anno per presenza turistica: e i visitatori vengono con uno scopo ben preciso. Festival, rassegne e turismo culturale. O, per utilizzare una nuova locuzione, esperienziale.I NUMERII dati del 2017 parlano chiaro: se le presenze totali durante l'anno sono state 276.025, è il mese di settembre il preferito per i viaggi in città. La riprova? Da giovedì 27 a domenica 30 settembre...