LA GIORNATA

BELLUNO Forse la seconda ondata non è ancora iniziata, ma i numeri dicono che sicuramente è vicina: in sole 24 ore 43 nuovi positivi, nella maggioranza concentrati tra Cadore e Comelico, portando il numero dei bellunesi infetti a sfiorare quota 200. Saliti a 6 anche i ricoveri in Malattie infettive. Infine anche un nuovo lutto, dopo la scomparsa del 78enne del Comelico: ieri è deceduto un 79enne residente nel Bellunese con altre patologie ricoverato ospedale comunità a Vittorio Veneto (TV).

I NUMERI

Ieri l'Usl nel quotidiano aggiornamento spiegava: «L'intensa attività laboratoristica ha messo in evidenza un forte incremento delle nuove positività Covid, in totale 43: 18 di queste positività sono riferite al focolaio del Comelico (1 residente a Sappada, operatore sanitario del nostro territorio), 17 ad altri Comuni del Cadore, 8 ad altri comuni del territorio. Alcune di queste positività sono relative a soggetti frequentanti la scuola con attivazione del protocollo». I numeri del Report quotidiano di Aazienda Zero (su cui però non sono stati caricati alcuni positivi) riportavano 176 casi di Covid nel Bellunese. Sono 749 le persone isolate o in quarantena.

IL LAVORO

«Particolarmente significative - proseguiva l'Usl - risultano le positività afferenti a operatori sanitari (3) che comportano impegnative azioni di contact tracing e conseguente quarantena dei contatti professionali». Spiegava anche che «la gran parte della casistica è relativa a soggetti asintomatici. Costituisce elemento favorevole nella gestione di queste positività il fatto che esse derivano nella quasi totalità da maturazione di positività su soggetti già in quarantena in quanto contatti di caso». E sono talmente tanti i nuovi infetti e il lavoro di tracciamento di amici e parenti da fare, che il Dipartimento di Prevenzione ha organizzato delle sessioni di tamponi aggiuntive a Tai di Cadore per oggi pomeriggio e domenica «per l'esecuzione del test di controllo su appuntamento per i numerosi contatti delle nuove positività emerse ieri».

