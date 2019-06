Boom di offerte dedicate agli over 65 Grizzo: «In campo per farli socializzare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INIZIATIVEPORDENONE Se da una parte il Comune tutela la salute degli anziani, specialmente ora che comincia il periodo più caldo dell'anno, dall'altro organizza sempre più iniziative a loro rivolte. Un modo come altri per tenerli occupati e per farli socializzare. «La popolazione a Pordenone - afferma il vicesindaco Eligio Grizzo - sta progressivamente invecchiando e proprio questo aspetto deve motivare sempre più l'amministrazione comunale a trovare lo stimolo per organizzare e pianificare iniziative che aiutino gli anziani a...