Boom di furti, rabbia dei negozianti: «Così non si può più andare avanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CATEGORIEPADOVA Sette colpi da aprile a ieri tra via San Fermo e Galleria Borromeo, pieno centro. Con il bar Baessato ora H222 come trampolino di lancio, razziato nella notte tra sabato e domenica, e il Pedrocchi a fare da fiore all'occhiello di una nuova escalation di furti all'interno dei locali. Una ferita al cuore per Padova, il tentato furto al suo caffè simbolo, così difficile da sopportare da spingere le associazioni di categoria ad alzare la voce e dire basta. «Così non si può andare avanti. Non è possibile che ogni mattina ci...