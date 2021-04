Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZABELLUNO Studenti positivi in altre 13 classi in soli 7 giorni. A una settimana di distanza dall'ultimo report scuole la situazione negli istituti della provincia non è affatto migliorata. Anzi, sta peggiorando giorno dopo giorno. E da lunedì torneranno in presenza, seppur al 70%, anche le scuole superiori. Il Dipartimento di Prevenzione ha l'occhio puntato su 31 classi (di ogni ordine e grado), 20 delle quali si trovano già in...