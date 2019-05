Boom di arrivi, nelle casse comunali 27 milioni in più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOVENEZIA Quanto pesa il turismo sulle casse del Comune. Se n'è tornato a parlare ieri, in Consiglio comunale, in occasione della discussione sul rendiconto di gestione 2018. A rivendicare i risultati raggiunti l'assessore al bilancio, Michele Zuin, a cui ha ribattuto il consigliere comunale Pd, Emanuele Rosteghin, sottolineando proprio gli incassi crescenti del turismo: «Leggendo i dati del rendiconto si vede che, dal 2014 ad oggi, le spese non sono diminuite. Quel che è aumentato sono le entrate del turismo, tra tassa di...