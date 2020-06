SICUREZZA

VENEZIA Il post lockdown ha lasciato poche certezze e tanti dubbi, soprattutto per chi vuole andare in vacanza. Se gli hotel stanno facendo fatica, le case in affitto invece tengono alla grande: è più facile mantenere il distanziamento sociale e l'idea più diffusa tra la gente è che sia il metodo più sicuro per evitare contatti potenzialmente a rischio.

Una tendenza che però riaccende l'attenzione sull'importanza di agire in sicurezza sul web, fin dal momento della ricerca e della prenotazione. Motivo per cui la polizia postale ha creato un vademecum per le prenotazioni in sicurezza. «Il web è una indispensabile vetrina per ricercare proposte che siano in grado di soddisfare i propri desideri di trascorrere una meritata vacanza spiega Sergio Russo, dirigente del compartimento polizia postale e delle comunicazioni per il Veneto ma occorre prestare particolare attenzione agli annunci e verificare attentamente se dietro un'allettante proposta si nascondano insidie e ingann». La guida della polizia, realizzata insieme all'Unione nazionale consumatori e il famoso portale di annunci Subito.it, si divide in otto punti: Come prima cosa è importante che le immagini utilizzate siano realistiche e non troppo patinate, per questo si consiglia di utilizzare un motore di ricerca web di immagini su cui caricare le foto presenti nell'annuncio e controllare che non si tratti di foto da repertorio ma di scatti di una casa reale. Per capire se la casa e la zona corrispondono alla descrizione fatta nell'annuncio, meglio cercare la strada indicata sulle mappe disponibili nel web e, una volta trovato il luogo esatto, visualizzarlo tramite satellite. Per conferme ulteriori, prendere contatto con l'inserzionista tramite la chat della piattaforma, chiedere informazioni e foto aggiuntive. Il prezzo dell'immobile deve essere adeguato, quindi meglio fare qualche confronto prima di procedere. Quando il prezzo è troppo basso e non in linea con il mercato, l'annuncio è sospetto. Per verificare che tutto sia regolare, è buona regola incontrare l'inserzionista per una visita della casa. La richiesta di una caparra? È legittima, ma non deve superare il 20% del totale. La polizia consiglia inoltre di non inviare documenti personali via mail, per evitare che possano essere utilizzati per fini illeciti, e di pagare solo su Iban o comunque con metodi tracciabili. L'Iban deve essere riconducibile a un conto corrente italiano che è possibile verificare tramite strumenti come Iban calculator.

