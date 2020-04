Continuano a crescere le domande di bonus da 600 euro presentate in Friuli Venezia Giulia dai lavoratori autonomi e dalle partite Iva. Nel secondo giorno di pagamento della nuova misura di sostegno per l'emergenza sanitaria da Covid-19 erano in totale 71.774 le domande pervenute all'Inps, di cui già 45.708 messe in pagamento in regione.

In calo invece il numero di domande ferme per l'accertamento dell'Iban. In regione la percentuale è scesa leggermente al di sotto al 10% del totale pervenuto, con 7.104 domande attualmente in attesa dell'esito della verifica prevista rispetto alle novemila del giorno precedente.

In provincia di Udine il numero maggiore di richieste presentate, 35.354, di cui 22.483 già evase dall'Istituto nazionale di previdenza. Sono invece 3.855 le istanze in attesa dell'esito della verifica sul numero di Iban. In regione, dopo Udine segue Pordenone con 18.785 domande per il bonus da seicento euro (di cui 12mila e oltre messe in pagamento). Al terzo posto Trieste (10.163 domande totali), che ha visto già 6.415 istanze messe in pagamento. Ultima Gorizia che vede in provincia un totale di 7.442 istanze presentate, di cui 4.643 già messe in pagamento dall'Istituto previdenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA