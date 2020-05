Oltre 700 euro per ogni infermiere e operatore che nel mese di marzo ha lavorato nei reparti Covid degli ospedali trevigiani. È il premio che verrà riconosciuto a circa 600 professionisti che hanno affrontato l'emergenza in prima linea. L'accordo è stato sottoscritto mercoledì tra l'Usl della Marca e le organizzazioni sindacali. «Sono stati impegnati i fondi residui del 2018, pari a 1 milione 373mila euro. È stato fondamentale riuscire a ottenere la differenziazione delle quote per il personale sanitario coinvolto nell'emergenza Covid-19 sottolinea Guerrino Silvestrini di Nursing Up il 32% della somma, quasi 440mila euro, sarà distribuita tra il personale presente nel mese di marzo, con un incremento del 50% della quota per il personale sanitario coinvolto nei reparti Covid». Non è tutto. Altri 137mila euro, la parte restante dei crediti residui, sono stati destinati al personale che sempre a marzo ha lavorato più del dovuto. In questo caso sono state definite delle quote individuali per la ripartizione: 150 euro a chi ha lavorato tra le 15 e le 30 ore in più, 300 euro per chi ha coperto tra le 31 e le 60 ore aggiuntive e 450 euro per chi è andato oltre le 61 ore. Si tratta di bonus che andranno ad aggiungersi alla normale retribuzione degli straordinari in busta paga. Così come alla distribuzione del fondo da 61 milioni annunciato dalla Regione. L'accordo timbrato dall'Usl 2 e dai sindacati prevede anche l'anticipo dell'erogazione del 60% del fondo produttività del 2019. Il 40% rimanente verrà saldato il prossimo ottobre. C'è poi la buona notizia del drastico calo di contagiati da coronavirus tra il personale che lavora negli ospedali. Il 7 aprile si contavano 211 positivi, compresi 49 medici, 120 infermieri e 42 operatori. Oggi sono solo 49: 9 medici asintomatici, 23 infermieri e 17 operatori.

