Bonus bici, il rischio è che soltanto la metà ottenga il rimborso nel 2020, più o meno gli acquisti fatti fino a fine giugno. Il resto - si stima una platea di un milione e duecentomila interessati - si vedrà nel 2021. Non solo. Di fatto la data del 4 novembre, si trasformerà in un clickday considerando i 210 milioni di risorse disponibili. Ci sarà inevitabilmente una corsa alla richiesta di rimborso. E a quanto pare saranno soddisfatte le richieste in ordine di inserimento e non seguendo la data della fattura presentata. Intanto si profila una proroga fino al 30 novembre per 9 milioni di cartelle esattoriali. Il piano che prevede il rinvio è in fase avanzata di studio al Tesoro. Il 15 ottobre quindi, salvo ripensamenti, non finirà la moratoria sulle cartelle esattoriali decisa dal governo per far fronte ai duri mesi del lockdown. Senza il blocco, il 16 ottobre l'Agenzia delle entrate dovrà inviare quasi 9 milioni di lettere e Pec, per chiedere di saldare il dovuto con il fisco. Una valanga di atti, tra multe e tasse non riscosse, si abbatterebbe su piccole imprese, partite Iva e contribuenti, già fiaccati dalla crisi economica.

Amoruso e Mancini

alle pagine 2 e 3

© RIPRODUZIONE RISERVATA