Bonomo: provvedimento sbagliato e assistenziale

VENEZIA «Le imprese non devono diventare l'anello debole di una catena che sin dalla sua proposta abbiamo dichiarato non essere idonea per risolvere il problema occupazionale del nostro Paese». Il presidente di Confartigianato Veneto Agostino Bonomo (nella foto) mette le mani avanti: non date la colpa alle imprese se il reddito di cittadinanza fallirà. La spiegazione è semplice: «Se le attività produttive non operano in un contesto che permette loro di continuare a generare valore, mancano della possibilità di implementare gli organici...