Bonetto: «Serve lo stadio nuovo, dalla città finora ho avuto poco»

L'INTERVISTA PADOVA La costruzione dei campi per il settore giovanile, perché la cantera è fondamentale per puntare ancora più in alto. Ma subito dopo nella scaletta delle sue priorità c'è un progetto di grandissima ambizione: il nuovo stadio. E solo se non fosse possibile realizzarlo, nella sua personalissima classifica dei desiderata subentrerebbe il restyling dell'Euganeo. Roberto Bonetto, presidente del Padova, mentre assapora la gioia per la promozione, pensa già al futuro. E ha le idee chiarissime. Perché per lui, come per tutti...