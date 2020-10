LA DENUNCIA

FELTRE Dario Bond contro la Rai. Il deputato feltrino di Forza Italia non ha digerito la diffusione della notizia in base alla quale la provincia di Belluno sarebbe il territorio più contagiato in Italia, diffusa nell'edizione delle 20 del Tg1, martedì sera. «Vogliamo sapere se è stato preso in considerazione il danno di immagine nei confronti della provincia di Belluno e le ricadute possibili a livello di turismo», scrive in una nota Bond, che ieri ha depositato un'interrogazione ai vertici della tv di stato, insieme al collega Giorgio Mulè, capogruppo di Forza Italia nella commissione di vigilanza Rai. Lo studio della Fondazione Isi Torino quindi continua a fare discutere a ogni livello. Anche politico.

LA PREMESSA

«Lo studio ha svolto una semplicistica elaborazione statistica, mettendo in relazione il numero dei casi di infezione accertati nel Bellunese con la sua popolazione; e ha elaborato delle ipotesi puramente statistiche sul possibile rischio di contagio» premette Dario Bond. «Questa precisazione non ha avuto modo di essere spiegata ai telespettatori del telegiornale, che anzi ha connotato il territorio bellunese come il più infetto d'Italia. Ne è derivato un giudizio tutt'altro che astratto, come invece è lo studio Isi; un giudizio secondo cui Belluno è la provincia più pericolosa del Paese per livello del contagio».

ALL'ATTACCO

Esaurita la premessa, ecco l'affondo di Bond (e Mulè). «Il dato statistico prescinde dal livello di prevenzione applicato nel territorio e dal numero di tamponi effettuati nell'ultimo periodo - prosegue il deputato di Forza Italia -. Per cui, anche se statisticamente la provincia di Belluno registra un numero to di positivi al Covid 19, ciò va imputato in particolar modo al fatto che il sistema sanitario locale è molto attivo nella prevenzione. Inoltre, il riferimento acritico a questo dato è stato presentato come un indice di pericolosità del territorio per effetto dell'applicazione di un ulteriore rapporto matematico, meramente astratto, di calcolo della possibile diffusione del contagio. In tal modo si è attribuito alla provincia di Belluno una patente negativa».

FOTOGRAFIA PARZIALE

«Il fatto di scambiare per certezza quello che invece costituisce il riscontro di uno studio che fotografa solo in parte la realtà ha comportato la diffusione di un'immagine del territorio pessima e non veritiera. Il che costituisce un grave pregiudizio per l'economia locale, soprattutto alla vigilia della stagione sciistica, con Mondiali 2021 all'orizzonte».

PRINCIPIO FONDAMENTALE

Da qui, la domanda dell'interrogazione rivolta a presidente e amministratore delegato della Rai: «I vertici della concessionaria pubblica non ritengono opportuno intervenire in modo che sia osservato il principio di completezza dell'informazione, al fine di evitare che la diffusione di dati parziali non si risolva in un danno di immagine per i territori oggetto di distorta attenzione?». Si attende la risposta, doverosa da parte del servizio pubblico, ma in ogni caso la polemica pare destinata a durare. A ogni livello.

