Bonavina, l'assessore-ex capitano: «Quanta invidia»

L'EMOZIONEPADOVA Li invidia. Ed è comprensibile per uno con il suo curriculum. «Sì, ieri sera dopo la gara persa dalla Reggiana avrei voluto essere uno di loro. Perché le emozioni che si vivono da giocatore sono straordinarie». Diego Bonavina, oggi assessore comunale allo Sport, ma in passato capitano del Padova, ha festeggiato assieme alla squadra la promozione in B, con il coinvolgimento di chi quella maglia tempo addietro l'aveva indossata, e per di più per scelta per andare in campo. «Sono felicissimo - racconta - Una piazza come...