L'ACCUSA

VENEZIA (c.fran.) «Controlli inesistenti e cittadini e ristoratori completamente irresponsabili. Un concorso di colpa letale che continua a pregiudicare la riapertura degli hotel». Vittorio Bonacini, presidente dell'Associazione veneziana albergatori, commenta con sdegno quanto accaduto in città nelle ultime quarantott'ore. Quelle in cui il Veneto, scegliendo Venezia come meta prediletta, ha festeggiato senza esitazione zona gialla e Carnevale. «Allo stato attuale delle cose, sondare l'occupazione alberghiera in questo primo weekend in maschera è volersi prendere in giro. Il lavoro delle strutture alberghiere è inesistente spiega amareggiato Bonacini ma ancor più inquietante è il degrado con cui si stanno muovendo le persone, basta vedere cosa non è successo nel centro storico sabato. Se queste sono le premesse, transitare fuori dall'emergenza Covid sarà impossibile, figuriamoci pianificare la ripartenza degli alberghi».

A trionfare, secondo il presidente Ava, «è l'assenza di accertamenti sul campo da parte delle istituzioni preposte. Mi rivolgo alla prefettura, alla questura, al Comune e al sindaco», sottolinea Bonacini, ricordando some Brugnaro sarebbe anche primo ufficiale sanitario della città. La stessa approssimazione nel gestire una crisi sanitaria in cui effettivamente siamo ancora immersi, è riscontrata anche tra molti gestori di locali.

«Come non dai da bere a un ubriaco, con lo stesso buon senso non somministri bevande ai tuoi clienti senza preoccuparti dello spazio in sala che va riempiendosi nel corso del pomeriggio, disinteressandoti di quanto accada appena fuori dall'ingresso del tuo bar aggiunge seccato Bonacini dove giovanissimi e non più giovani si aggregano in maniera sconsiderata, senza, di nuovo, il minino intervento o monitoraggio delle forze dell'ordine». Ad alberghi e pensioni veneziane non resta quindi che sperare in una sterzata più pragmatica. L'unica che possa risollevare, forse, la situazione entro le prossime cruciali settimane. «Approvvigionamento, risanificazione ambienti, reintegro del personale. Sono tutte manovre che hanno bisogno di un trend costante per azionarsi in una struttura alberghiera. Per adesso non ci sono le condizioni, e non ci saranno nemmeno a metà febbraio quando scadrà il decreto a meno che non vengano presi seri provvedimenti. Il senso civico individuale si è dimostrato inesistente nota con dispiacere - e a Venezia è bastato un giorno per capirlo. Non abbiamo bisogno che questo spettacolo raccapricciante si ripeta». Suggerimento immediato è un parziale cambio di colore regionale, «da giallo a rosso, solo nei giorni festivi, quando la probabilità che la città si tappezzi di assembramenti è più elevata». Nel frattempo gli albergatori hanno le mani legate. «Oscillare tra picchi occupazionali e vuoti improvvisi ammazza la categoria. Pensare di organizzarsi così conclude il presidente Federalberghi - diventa un azzardo che nessuno può permettersi».

