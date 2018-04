Bonacini a muso duro: «Macchè emergenza Tutto era previsto ma non è stato gestito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA Presidente Bonacini, questa esplosione del turismo abbiamo visto che non ha fatto bene alla città. E agli alberghi?«Che ci sia stata un'esplosione del turismo è un dato di fatto e lo è anche il fatto che questo potesse essere prevedibile. In un convegno al teatro Goldoni organizzato da Ca' Foscari nel 1990 si parlava di un 2% di aumento annuo fino al 2020. Da anni il presidente Marchi parla di aumentare le piste dell'aeroporto. Anche questo significherà ben qualcosa. Non si può continuare a parlare di emergenza se una...