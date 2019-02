Bonaccini: «Passo avanti, ma aspettiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BOLOGNA «Un passo avanti, ma non certo quello conclusivo, per un'intesa che va ancora trovata e sulla quale noi aspettiamo fatti e risposte concrete, non tanto delle intenzioni»: l'ha detto in serata Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna. L'esponente del Pd ha affermato di ritenere «certamente positivo» il passaggio di ieri in Consiglio dei ministri, ma ha aggiunto di attendersi proprio da Palazzo Chigi un cambio di passo: «C'è un dibattito un po' scomposto e avulso dai contenuti in questi giorni. Credo che il Governo...