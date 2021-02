BOMBA SOCIALE

BORGO VALBELLUNA C'è preoccupazione a Trichiana per il futuro dell'Ideal Standard. Tutti sperano che la prospettata chiusura sia solo una cattiva notizia, una fake news. Ma se la proprietà scegliesse di delocalizzare, ci sarebbero 500 famiglie che si troverebbero senza lavoro. Una bomba sociale. Ecco perché il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa è stato subito avvisato e ha previsto un incontro con i sindacati, in calendario per venerdì. Il primo cittadino preferisce parlare solo dopo l'incontro, ma non nasconde l'amarezza di questa nuova crisi, dopo mesi duri anche per l'Acc a pochi chilometri dall'Ideal.

IN COMUNE

Il consigliere comunale di Trichiana, Dario Dal Magro (Il tuo Borgo), commenta così la notizia: «La ex Ceramica Dolomite è sempre stata una azienda leader come qualità di prodotto, grazie alle capacità e bravura di operai, tecnici e dirigenti fa notare -. Un prodotto di qualità è la prima cosa per stare sul mercato. Poi, certamente, per esprimersi bisogna conoscere dettagliatamente i dati, i programmi di investimento ed avvalersi di persone competenti. Ma a naso penso che la Ceramica Dolomite, come mi piace chiamarla, ha al suo interno professionalità e capacità per continuare. Importante è trovare un partner industriale che con una visione di medio lungo periodo dia stabilità al sito produttivo». In gioco c'è la sorte di 500 famiglie, che già l'anno scorso in piena pandemia pagarono un prezzo alto con lo stop dello stabilimento e un taglio nelle buste paga dei lavorati pari al 50-55 per cento circa. Lo scorso novembre il tavolo di confronto con la Regione Veneto e i sindacati: in accordo con le parti, in stretto raccordo con il ministero dello Sviluppo economico (Mise), il tavolo aveva infine valutato la necessità di definire un nuovo piano triennale con prospettive produttive e occupazionali nel sito di Trichiana da predisporre nella prima metà del mese di febbraio 2021. Ora i nodi vengono al pettine.

LA PROVINCIA

La situazione delle aziende di Borgo Valbelluna preoccupano anche la Provincia di Belluno. Il presidente, Roberto Padrin: «Quelle che stiamo monitorando più da vicino sono sicuramente l'Acc e l'Ideal Strandard. La prima per l'urgenza di avere liquidità, la seconda perché sta vivendo una situazione molto delicata e vogliamo vigilare».

IL PANORAMA INDUSTRIALE

Da Palazzo Piloni arriva anche uno sguardo al mondo dell'occhialeria, che come da dati di Osservatorio Veneto Lavoro in un anno ha perso 680 posti di lavoro. Insomma «la situazione è da tener sotto controllo». «Tra le nostre aziende - dice il presidente Padrin - quella che ha una situazione più problematica, in base al piano di riorganizzazione presentato lo scorso anno e che sta proseguendo con il numero di personale, è la Safilo. Al momento non ho notizie di ulteriori tagli. Io mi sono interfacciato con l'amministratore delegato e non dovrebbero esserci ulteriori difficoltà. Dalle notizie che ho si sta completando lo spostamento di tutta la forza lavoro dall'edificio più piccolo allo stabilimento principale. Nella zona industriale di Longarone quelli che stanno meglio sono i dipendenti Thélios». Qui si sta assumendo: 155 persone nel 2020 e altre 65 dal 1° gennaio 2021 per far fronte all'arrivo della Maison Dior. «La Provincia è vicina alle aziende e ai dipendenti che stanno vivendo un momento difficile - conclude Padrin -, c'è la piena disponibilità di fare da supporto per quello che può essere il nostro interfacciarsi con il Ministero allo sviluppo economico e con la Regione e gli altri enti per condividere dei percorsi da intraprendere».

Federica Fant

