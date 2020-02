Il Bomba day è finito alle 15.38, con l'esplosione in mare dell'ordigno della seconda guerra mondiale trovato in un cantiere di Porto Marghera due settimane fa. Sgomberati i residenti dalle 6, alle 7 è scattato il blocco del traffico che ha trasformato un intero settore della città in un borgo fantasma e ha isolato per oltre cinque ore Venezia, con piazzale Roma e ponte della Libertà deserti. La bomba è stata disinnescata, poi è stata rimorchiata al largo del Lido e fatta esplodere. Centocinquanta gli sfollati che hanno preso la navetta per passare la mattinata al punto di raccolta, il palasport Taliercio. Se ne aspettavano molti di più, visto che i residenti nel perimetro delimitato sono circa 3.500. Molti, però, hanno deciso di arrangiarsi. Molti altri, invece, hanno proprio ignorato le ordinanze del sindaco e del prefetto e hanno preferito chiudersi in casa. Don Natalino Bonazza, qui, ha potuto celebrare la messa, visto che la sua parrocchia era nell'area rossa ed era stata sgomberata. Protagonisti della giornata, in particolare, gli artificieri della Folgore e della Marina militare, che si sono dati il cambio nella gestione dell'ordigno. Rispettato il cronoprogramma previsto: alle 12.09, i cittadini evacuati hanno potuto tornare alle loro case.

