Bolzonello spara a zero: nel programma una quasi totale assenza di contenuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTITRIESTE «La relazione del presidente Fedriga ci ha lasciati perplessi, se non delusi, per la mancanza quasi totale di contenuti. Ci aspettavamo il termine della campagna elettorale, quindi non più titoli ma un metodo su come affrontare i problemi, dire in che modo risolverli, per lo meno nella parte iniziale». Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Sergio Bolzonello commenta le dichiarazioni programmatiche che il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha illustrato ieri mattina al parlamentino di...