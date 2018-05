Bolzonello rompe gli indugi: sarà capogruppo del Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MANOVRETRIESTE Nessun colpo di scena. Sergio Bolzonello sarà per i prossimi cinque anni il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale. L'ufficialità è arrivata ieri pomeriggio dalla riunione del neo gruppo consiliare a Trieste al termine della quale il segretario regionale Salvatore Spitaleri ha assicurato: «Faremo un'opposizione ferma sui temi, intransigente rispetto agli arretramenti in tema di solidarietà e lavoro, aperta a ogni iniziativa a tutela della specialità e autonomia del Fvg».Una riunione informale di...