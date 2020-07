AMBIENTE

VENEZIA Uno sconto in bolletta del 40% per il periodo in cui le cosiddette utenze non domestiche sono rimaste chiuse per il Covid. A tanto ammonta la cosiddetta quota variabile della Tari che ora - come indicato nei criteri predisposti dall'Arera, l'autorità che si occupa anche di ambiente - Veritas si appresta a tagliare. Intanto i pagamenti sono sospesi. E questi utenti non saranno gli unici a non dover rispettare le prossime scadenze. Il Comune di Venezia ha infatti definito un nuovo calendario per il pagamento della Tari, con una serie di slittamenti anche per le utenze domestiche di nuclei familiari colpiti in qualche modo dagli effetti della pandemia. Novità illustrate ieri alla stampa dall'assessore al bilancio Michele Zuin.

GLI SLITTAMENTI

Sul fronte delle utenze domestiche, potranno rinviare il pagamento tutti coloro hanno avuto in famiglia licenziamenti; cassa integrazione; se lavoratori autonomi, una diminuzione di un terzo del volume d'affari tra marzo e giugno 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. In tutti questi casi la scadenza per il pagamento di prima e seconda rata slitta dal 16 luglio al 16 novembre. «In caso di pagamento automatico da parte della banca gli interessati hanno tutto il tempo di far sospendere l'accredito dal loro istituto di credito - ha precisato l'assessore - In questo non può intervenire Veritas. Per il resto basterà che compilino un'autocertificazione precisando la motivazione dello slittamento. I moduli saranno sul sito del Comune da lunedì. In questo caso non ci sono scadenze».

Per tutti gli altri utenti resta confermata la scadenza del 16 luglio per pagare prima e seconda rata. Per tutti, poi, la terza rata andrà pagata entro il 16 novembre, la quarta entro il 16 dicembre. «Il fatto di avere liquidità, ci consente questi rinvii - ha sottolineato Zuin -. Non tutti i Comuni possono permetterselo. So che un rinvio può sembrare un palliativo, c'è chi chiede la cancellazione delle bollette. Ma la Tari vale 100 milioni l'anno. Non possiamo sostituirci in una tassa così importante».

I RICONTEGGI

Altro capitolo quello delle utenze non domestiche. Per le attività che sono rimaste sempre aperte - come supermercati o farmacie - valgono le scadenze di luglio (prima e seconda rata), novembre (terza) e dicembre (quarta). Per tutti gli altri tutte le rate sono sospese in attesa di definizione. «Veritas invierà una comunicazione agli interessati per acquisire i dati sulla chiusura - ha spiegato Zuin - In applicazione dei criteri fissati dall'Arera, non sarà conteggiata la parte variabile per il periodo di chiusura». Un 40% della bolletta che sui 55 milioni annui di queste utenze, peseranno per 8/10 milioni in meno. «A chi ha già pagato sarà fatto un conguaglio - ha precisato l'assessore -. Ci vorrà del tempo per i conteggi, immagino che i pagamenti slitteranno a fine anno, inizio del prossimo».

