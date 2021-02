«La lotteria degli scontrini è una nuova tegola che si abbatte sulle aziende già in difficoltà». Né è convinta la Confcommercio Portogruaro Bibione Caorle, secondo cui oltre il 30 per cento delle attività commerciali del Portogruarese non è ancora riuscito ad adeguare il software del registratore di cassa per l'avvio di questa iniziativa, adottata dal Governo nel tentativo di incentivare i pagamenti cashless, lotteria degli scontrini. Per l'associazione, chiedere ora alle aziende di sobbarcarsi, senza la garanzia di un eventuale sgravio fiscale, questo ulteriore onere economico (i costi di adeguamento del software sono stimati tra i 50 e 250 euro mentre il costo dell'acquisto di un registratore elettronico di ultima generazione con scanner può raggiungere anche i 500 euro) rappresenta l'ennesimo duro colpo sferrato ai danni delle partite Iva, già piegate dalla pandemia. Se è vero, infatti, che non vi è obbligo per i commercianti di registrare i codici lotteria dei clienti, questi ultimi hanno la possibilità di segnalare l'eventuale condotta omissiva all'Agenzia delle Entrate. D'altra parte, invece, rimane operativo l'obbligo di adeguamento del registratore di cassa al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri, pena il pagamento di una sanzione. «Non è certamente questo il momento più adatto per far partire l'iniziativa. Meglio sarebbe stato spiega il presidente di Confcommercio PortogruaroBibioneCaorle, Manrico Pedrina far coincidere l'avvio della lotteria degli scontrini con la fine dell'emergenza sanitaria, quando, si spera, vi sarà anche una ripresa della domanda, che oggi ha subito una forte contrazione a causa degli effetti economici della pandemia. Oggi invece si va a gravare di un ulteriore onere l'operatore commerciale, che già fatica a far quadrare i conti».

Teresa Infanti

