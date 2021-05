Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RICHIESTAUDINE Bufera ieri in consiglio regionale per la bocciatura della richiesta di una commissione speciale sulla gestione dell'emergenza Covid, avanzata dal Pd e sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione. La maggioranza di centrodestra ha fatto pesare i suoi numeri. L'esito finale del voto è di 26 no contro i 22 favorevoli, tra i quali anche Emanuele Zanon di Regione Futura. Serve per capire quel che è avvenuto e non per fare...