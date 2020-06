L'ATTESA

PORDENONE Nessuna volontà di parlare e di commentare, per non creare polemiche. Solo attesa per le decisioni di Federcalcio e Lega. In casa Pordenone, che sabato sera al Rocco di Trieste ospiterà (o dovrebbe ospitare) il Venezia. E dunque mentre in laguna ci si interroga sulla sicurezza per quanto riguarda il calciatore trovato positivo al coronavirus, il Pordenone si allena forte sui campo del centro sportivo De Marchi per farsi trovare pronto all'appuntamento di sabato. Antenne sintonizzate su radio Venezia, ma testa e gambe sono immerse nel lavoro sul campo. Ieri mattina la truppa di mister Attilio Tesser si è preparata regolarmente concentrata sulla ripresa del campionato: si affinano schemi e si cerca di ritrovare quell'intensità che era uno delle qualità vincenti della squadra capace di arrivare a metà stagione ancora in corsa per la promozione in serie A diretta (il Crotone, secondo, è avanti di soli 4 punti rispetto ai neroverdi del Noncello). Sempre lavoro differenziato per due terzini sinistri su tre: a parte si sono allenati Gasbarro e Zanon, mentre De Agostini - al pari del regista Burrai - è recuperato dopo l'infortunio della scorsa settimana. Il resto della squadra sta bene: tutti i calciatori si vogliono far trovare pronti alla chiamata del tecnico di Montebelluna, che dovrà gestire al meglio tanti impegni ravvicinati (venerdì 26 giugno trasferta a Trapani, lunedì 29 match al Rocco con la Virtus Entella) e per farlo potrà rispolverare, all'interno di una rosa ben assortita, i cinque cambi che erano già possibili nello scorso campionato di serie C. Le opzioni a gara in corsa (concentrate in 3 momenti) aumentano così esponenzialmente le combinazioni tattiche. In particolare sulla trequarti, dove ci sono tre frecce del calibro di Gavazzi, Tremolada e Chiaretti che potrebbero anche dare vita a una proficua staffetta durante gli incontri. Per quest'oggi è in programma una seduta pomeridiana, domani e venerdì (rifinitura) si suderà invece al mattino. Sempre a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli della Figc.

