NUOVA REALTA'

Non siamo una semplice lista e nemmeno un partito ma un insieme di comitati che continuano la loro attività e si riuniscono per mandare in Consiglio comunale dei consiglieri coerenti con le nostre battaglie.

Il coordinatore Michele Boato mette subito in chiaro quale sia l'obiettivo che si è data Per Mestre e Venezia Ecologia e Solidarietà, la lista civica comunale dalla spiccata impronta ambientalista che riunisce associazioni e gruppi di acquisto, nata dopo due mesi di incontri e di stesura del programma , del simbolo e dei candidati , presentata ieri mattina sul ponte della Campana che separa via Poerio da Piazza Ferretto.

Una lista che non presenterà un proprio candidato sindaco ma che in vista del primo turno delle elezioni amministrative si avvia verso una alleanza con l'attuale presidente della Municipalità di Venezia , nonché candidato sindaco con la lista civica Tutta la Città Insieme Giovanni Andrea Martini .

Tra i capilista candidati ad un seggio nel prossimo Consiglio comunale predominante è la presenza femminile, con l'urbanista Maria Rosa Vittadini, già presidente della Commissione VIA che diede parere negativo al progetto del Mose, la docente di scuola steineriana Anna Ippolito e la ginecologa Alessandra Cecchetto. Il programma della lista civica Per Mestre e Venezia-Ecologia e Solidarietà punta l'attenzione su progetti da realizzare in tempi brevi che vanno dallo sviluppo del commercio di vicinato alla creazione di una nuova piazza della Stazione, dal blocco dello sviluppo verticale della città di terraferma fino alla difesa o al recupero dei fiumi, delle aree verdi e del sistema dei 12 forti di terraferma, dalla raccolta porta a porta al blocco della grandi navi in Laguna. Vogliamo una città che sia a misura dei cittadini e non degli interessi privati come sta avvenendo adesso e per questo portiamo avanti le nostre battaglie da oltre 30 anni ha sottolineato il coordinatore Michele Boato e ricordo che piazza Ferretto l'abbiamo pedonalizzata noi nel 1986 insieme con gli Amici della Bicicletta e che la proposta della pista ciclabile di via Dante è stata progettata direttamente da noi. E uno dei punti più importanti del nostro programma è il progetto dei 30 chilometri l'ora, che prevede che tutta la viabilità della città debba essere più sicura per i ciclisti , i bambini , i pedoni, gli anziani. Per questo le automobili devono circolare in punta di piedi senza mai superare il limite di 30 chilometri, escludendo solo le grande arterie esterne di comunicazione urbana, come sta avvenendo in tutte le maggiori città europee . (p.g.)

