Boara insorge contro le nuove strisce pedonali: «Troppo rumore»

BOARA POLESINEROVIGO I residenti di Boara Polesine protestano contro l'Amministrazione comunale a causa delle nuove strisce pedonali, che provocano disagi tutto il giorno, risultando particolarmente fastidiose soprattutto nelle ore notturne o comunque durante il riposo.LE PROTESTENel giro di poco tempo in via Curtatone il Comune ha per tre volte cercato di ridurre la velocità del traffico, specie dei mezzi pesanti, ma senza ottenere i risultati previsti. Anzi, rimettendoci dei soldi, dato che ogni volta l'opera in questione è stata...