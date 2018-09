Bo efficiente e attrattivo: fondo del Miur da 304 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICONOSCIMENTOPADOVA La meritocrazia si traduce in moneta sonante, con un incremento in cassa di quasi 5 milioni di euro. L'Università di Padova si frega finalmente le mani, perchè si ritaglia un posto al vertice nel rapporto fra quota premiale, ottenuta sulla base oggettiva dei risultati, e quota storica. Un risultato, tanto d'oro quanto strategico, perché certifica l'efficacia nell'utilizzo dei fondi.CLASSIFICAEd è la prima volta che il Bo si colloca in testa alla classifica: un dato che si evince leggendo quanto stabilito dal Miur,...